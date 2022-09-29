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رسالة من غوتيريس لروسيا بشأن ضم مناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 07:34 مساء
رسالة من غوتيريس لروسيا بشأن ضم مناطق أوكرانية
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، أمام الصحافيين أن قيام روسيا بضم مناطق أوكرانية «لا مكان له في العالم المعاصر».

وقال غوتيريس إن «أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة (...) إنه تصعيد خطير. هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الرئاسة الروسية في وقت سابق اليوم أن روسيا ستصادق، الجمعة، على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها فلاديمير بوتين، خطابا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لصحفيين: «تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ) في الكرملين. وسيلقي فلاديمير بوتين خطابا بالمناسبة».

وأمس الأربعاء، طلبت السلطات الموالية لروسيا في منطقتي لوغانسك وخيرسون الأوكرانيتين من الرئيس فلاديمير بوتين، ضمهما إلى روسيا غداة عمليات تصويت على الضم الذي أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

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