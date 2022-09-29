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كامالا هاريس تصل كوريا الجنوبية غداة تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 11:41 صباحا
كامالا هاريس تصل كوريا الجنوبية غداة تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في سول، 29 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية، صباح الخميس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلحة نوويًا، تجربة صاروخية جديدة.

والتقت هاريس الرئيس يون سوك-يول، كما ستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين. ويرجّح أن تعتبر بيونغ يانغ زيارة هاريس للمنطقة المنزوعة السلاح خطوة استفزازية، إذ سبق لها وأن وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، عندما زارت الحدود بين الكوريتين في أغسطس الماضي بأنها «أسوأ مدمّرة للسلام الدولي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي حديث لها على متن مدمّرة أميركية في قاعدة بحرية قبل مغادرتها اليابان، اتّهمت نائبة الرئيس الأميركي نظام كيم جونغ أون بتهديد الاستقرار الإقليمي عبر إطلاق صواريخ جديدة، مندّدة بـ«برنامج الأسلحة غير المشروعة». وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن طائرة هاريس حطّت في قاعدة «أوسان» الجوية آتية من طوكيو حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 يوليو.

محاورات مشاورات هاريس في كوريا الجنوبية
وستناقش هاريس مع الرئيس يون ملفات عدّة في مقدّمها التحالف الأمني الطويل الأمد بين البلدين، وتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى.

ومن المتوقع أيضًا أن يبدي المسؤولون الكوريون الجنوبيون خلال زيارة هاريس قلقهم من القانون الذي وقّعه أخّيرًا الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي يلغي الدعم عن السيارات الكهربائية المصنّعة خارج الولايات المتحدة، وهو إجراء سيؤثّر سلبا على شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية مثل «هيونداي» و«كيا».

- نائبة الرئيس الأميركي ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

كذلك، ستلتقي هاريس «القيادات النسائية المبتكرة» في كوريا الجنوبية لمناقشة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حسب ما أفاد البيت الأبيض. وتعرّض يون الذي تعهّد بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين، لانتقادات في الداخل بسبب عدم وجود نساء في حكومته.

تحذير من إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية
وحسب «فرانس برس»، فمن المتوقع أن تهيمن القضايا الأمنية على رحلة هاريس، وسط تحذير المسؤولين الكوريين الجنوبيين والأميركيين لأشهر من أن بيونغ يانغ تستعدّ لإجراء تجربة نووية أخرى.

واعتبر جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن هذه التجربة قد تُجرى الشهر المقبل. كما أشار إلى أن من المرجّح أن يختار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الفترة بين المؤتمر المقبل للحزب الشيوعي الصيني في 16 أكتوبر، والانتخابات النصفية التي ستجري في الولايات المتحدة في السابع من نوفمبر.  

ويأتي ذلك فيما تسعى كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات متعدّدة من قبل الأمم المتحدة بسبب برامج أسلحتها، إلى تعظيم التأثير الجيوسياسي لتجاربها عبر اختيار اللحظة الأفضل. واختبرت الدولة الشيوعية أسلحتها النووية ست مرّات منذ العام 2006. وكان آخر وأقوى اختبار أجرته في العام 2017 - والذي قالت بيونغ يانغ إنه قنبلة هيدروجينية - ويُقدّر بـ250 كيلوطن.

وكثّفت سول وواشنطن تدريباتها العسكرية المشتركة في عهد الرئيس يون. وفيما أشارتا إلى أن هذه التدريبات دفاعية بحتة بطبيعتها، أعربت كوريا الشمالية عن إدانتها لها بشكل منهجي، معتبرة أنها محاكاة لغزو. وينظّم الحلفاء مناورة بحرية مشتركة واسعة النطاق هذا الأسبوع يُنظر إليها على أنها استعراض للقوة في مواجهة الاستفزازات المتزايدة من الشمال.

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