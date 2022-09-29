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3 قتلى و14 جريحا بانهيار جسر في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 11:04 صباحا
3 قتلى و14 جريحا بانهيار جسر في البرازيل
جسر فوق نهر كوروسا في ولاية أمازوناس البرازيلية إثر انهياره، 28 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار جسر في ولاية أمازوناس في شمال غرب البرازيل، الأربعاء، حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة أمازوناس إن الجسر الواقع قرب مدينة كاريرو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن ماناوس عاصمة الولاية انهار صباح الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة، وأوضحت أن أحد القتيلين يبلغ من العمر 39 عاما بينما لم يجر التعرّف في الحال على هوية القتيل الثاني، في حين تبلغ القتيلة من العمر 66 عامًا، وفق وكالة «فرانس برس».

ورجّح قائد فوج الإطفاء في الولاية أورليلسون مونيز، ارتفاع عدد القتلى، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة.

ونقل موقع «جي 1» الإخباري عن مونيز قوله إن «بعض الناس يتحدثون عن ثمانية أو 12 أو حتى 15 قتيلًا»، وأضاف: «لقد عثرنا على حافلة صغيرة كان بداخلها العديد من الأشخاص، (لكن) لم نحدّد مكانهم بعد». وحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد سقطت في نهر كوروسا من جراء الحادث 12 سيارة.

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