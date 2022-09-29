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رئيس نيكاراغوا: الكنيسة الكاثوليكية ديكتاتورية تامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 10:22 صباحا
رئيس نيكاراغوا: الكنيسة الكاثوليكية ديكتاتورية تامة
رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو يلقيان التحية على مناصريهما خلال تجمّع انتخابي في ماناغوا، 5 سبتمبر 2018. (أ ف ب)
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شنّ رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، مساء الأربعاء، هجوماً عنيفاً على الكنيسة الكاثوليكية، واصفاً إياها بـ«الديكتاتورية التامة»، وذلك بعد أسبوعين على إعلان البابا فرنسيس عن «وجود حوار» مع ماناغوا.

وفي خطاب لمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس الشرطة في نيكاراغوا قال أورتيغا: «من ينتخب الكهنة؟ من ينتخب الكرادلة؟ من ينتخب البابا؟ (...) كل شيء في (الكنيسة الكاثوليكية) يُفرض فرضاً، إنّها ديكتاتورية تامة، استبداد تام!»، وأضاف في الخطاب الذي بثّه التلفزيون: «إذا أرادوا أن يصبحوا ديموقراطيين، فليسمحوا للكاثوليك بأن ينتخبوا البابا والكرادلة والأساقفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا

وتتعرّض الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا لضغوط متزايدة من جانب الحكومة منذ قمعت السلطات بالحديد والنار في 2018 احتجاجات للمعارضة مما أسفر عن سقوط مئات القتلى. ويومها لجأ المتظاهرون المطالبون باستقالة الرئيس إلى الكنائس، في حين يتّهم أورتيغا رجال الدين الكاثوليك بالتواطؤ في محاولة انقلاب دبّرتها واشنطن.

وفي مارس، أعلن الفاتيكان أن حكومة نيكاراغوا طردت سفيره في ماناغوا المونسنيور فالديمار سومرتاغ. وفي أغسطس وضعت السلطات في نيكاراغوا أسقف ماتاغالبا رولاندو ألفاريز، المعارض للنظام قيد الإقامة الجبرية، وأوقفت كذلك أربعة كهنة. وفي منتصف سبتمبر أعلن البابا فرنسيس أن هناك حواراً مع ماناغوا بشأن الأسقف والكهنة المحتجزين.

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