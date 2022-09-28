واشنطن تخصص 1.1 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.

تتضمن هذه المساعدة الجديدة الهادفة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمد المتوسط والطويل، بشكل خاص 18 نظاما مدفعيا دقيقا من طراز «هيمارس» و 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، وفق «فرانس برس».

وطالبت الخارجية الأوكرانية، في وقت سابق الأربعاء، بزيادة «كبيرة» في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

«زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا»

ودعت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى «زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا لا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير»، وطالبت خصوصا «بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ».

- موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر لصالح روسيا»

- دونيتسك: 99.23% من المصوتين في الاستفتاء أيدوا الانضمام لروسيا

من جهتها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام. وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو. وقال فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا إنه سيطلب من الرئيس الورسي إتمام الضم «في أسرع وقت ممكن».