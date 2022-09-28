14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»

القاهرة - بوابة الوسط

أُصيب 14 شخصًا على الأقل الأربعاء في انفجار ذخائر في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها متحدثًا عن «خطأ بشري».

وقال فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام «بسبب خطأ بشري، وقع انفجار لذخائر في إقليم فالويسكي. سقط ضحايا: 14 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام. وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو.

وقال فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا إنه سيطلب من الرئيس الورسي إتمام الضم «في أسرع وقت ممكن».

أوكرانيا تطالب بزيادة «كبيرة» في المساعدة العسكرية الغربية

بينما طالبت الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، بزيادة «كبيرة» في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

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ودعت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى «زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا لا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير»، وطالبت خصوصا «بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ».

رغم استفتاءات الضم.. أوكرانيا تواصل هجومها المضاد

ونددت الدول الغربية بالخطوة الروسية وتوعدت موسكو بعقوبات جديدة في حين جاءت نتائج الاستفتاءات المعلنة، مساء الثلاثاء، مؤيدة بنسبة تقترب من 100% لضم المناطق الأربع لروسيا. إلا أن عمليات الضم وتهديد روسيا بالدفاع عن هذه المنطقة باستخدام السلاح النووي لم تثبط عزيمة أوكرانيا. وتواصل كييف هجومها المضاد في شرق البلاد وجنوبها داعية الدول الغربية إلى «زيادة الضغوط فورا وبشكل كبير على روسيا».

بعد استعادتها جزءا كبيرا من شمال شرق البلاد تواصل القوات الأوكرانية تقدمها شرقا وإن بوتيرة أبطأ. وهي تشن هجوما أيضا في الجنوب مع تسجيلها نتائج أضعف.