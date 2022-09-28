الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بالـ«وقحة»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الولايات المتحدة «بشدّة» الأربعاء الضربات الإيرانية في كردستان العراق محذّرة طهران من شن مزيد من الهجمات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان «نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما»، بحسب «فرانس برس».

وقتل سبعة أشخاص وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح في قصف إيراني استهدف عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة، في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم في بيان نقلته «فرانس برس».

وأورد البيان أن «سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون بجروح»، موضحًا تسجيل «14 جريحًا و4 شهداء» في كويسنجق شرق أربيل، و«14 جريحًا و3 شهداء في منطقة شيراوا». وأشار مسؤول رفيع في حكومة الإقليم إلى «وجود مدنيين من بين الضحايا»، موضحًا أن مدنيًا واحدًا على الأقلّ من بين القتلى.

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وفي عملية تبنتها إيران، قتل بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة شخصان ينتميان إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وفق بيان نشره الحزب، مشيرا أيضا إلى وقوع جرحى من عناصره. وجاء في البيان أن «قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة» في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل، مضيفا أنه «استنادا إلى المعلومات الأولية استشهد شخصان... وأصيب عدد آخر» من عناصر الحزب، وفق الوكالة الفرنسية.

أضرار ودمار في منطقة زركويز

وتسبب القصف أيضًا بأضرار ودمار مبانٍ في منطقة زركويز على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة السليمانية حيث توجد مقار عدة أحزاب كردية إيرانية معارضة يسارية مسلحة، لا سيما حزب «كومله». وشاهد مراسل «فرانس برس» في زركويز دخانًا أبيض يرتفع من الموقع الذي تعرض للقصف وسيارات إسعاف تتجه إلى المكان، فيما كان سكان يغادرون منازلهم. وأضاف أن طبيبة من الحزب كانت تقوم بمعالجة جرحى إصاباتهم طفيفة في الموقع.

وقال القيادي في «كومله» عطا ناصر سقزي، لـ«فرانس برس» إن «أماكن تواجد مقراتنا في زركويز تعرضت لعشر ضربات طائرات مسيرة». وتعرضت منطقة شيراوا في محافظة أربيل كذلك للقصف. وقال رئيس حزب «الحرية» الكردستاني – الإيراني المعارض حسين يزدان، إن «مقراتنا في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل ...تعرضت لقصف من جانب إيران».