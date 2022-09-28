Atwasat

الاستخبارات السويدية تفتح تحقيقا في عمل «تخريبي» على نورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 05:21 مساء
الاستخبارات السويدية تفتح تحقيقا في عمل «تخريبي» على نورد ستريم
تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية في 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الاستخبارات السويدية، الأربعاء، فتح تحقيق في عمل «تخريبي» بعد انفجارات الإثنين يشتبه بأنها تسببت بتسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

وقالت الاستخبارات في بيان إنها «تسلمت من الشرطة التحقيق الأولي المتصل بأحداث وقعت في نورد ستريم. والسبب هو حاليا عمل تخريبي»، وفق «فرانس برس».

ويظهر التسرّب الذي أعقب انفجارين، على السطح مع وجود فقاعات كبيرة. وكان قد رُصد منذ الإثنين قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية بين جنوب السويد وبولندا. وغداة الإعلان عن التسرّب في خطّ أنابيب «نورد ستريم 2» وانخفاض الضغط فيه، تأثّر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا بدوره تحت البلطيق.

-  موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»|
-  الكرملين: من الغباء والسخف اتهام روسيا في تسرب الغاز بـ«نورد ستريم»

وأعلنت روسيا أنها ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تسرّب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2، بعدما دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء «العمل التخريبي»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء. 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تطبيق «تلغرام»، «تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2»، بحسب «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يحذر من  الهجوم على منشآت الطاقة 
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له، بعد تسرّب للغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق قال الأوروبيون إنه ناتج عن «عمل تخريبي». وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «أي عبث متعمّد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتًا وسيُقابل برد قوي وموحّد».

وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان نيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، أن كل المعلومات المتوافرة في هذه المرحلة تشير إلى أن التسرّب الذي سبّبته انفجارات في هذه المنشآت الواقعة تحت المياه هو نتيجة «عمل متعمّد». 

 موسكو تعتبر الاتهامات «غبية وسخيفة».
وطعنت موسكو في الاتهامات «المتوقّعة تمامًا» تجاهها، معتبرة أنها «غبية وسخيفة». وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن حالات التسرب التي تؤثر على نورد ستريم 1 و2 «تطرح مشكلة» بالنسبة لموسكو، لأن الغاز الروسي الذي يتسرب «مكلف للغاية». 

والأربعاء، دعت موسكو الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة وراء هذا التسرّب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «الرئيس الأميركي ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفّذت تهديدها»، في إشارة إلى تصريح أدلى به بايدن في السابع من فبراير، أي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، قال فيه «إذا غزت روسيا (أوكرانيا)، لن يكون هناك نورد ستريم 2». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة

حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»

موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي
«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود

«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند

يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند
الكرملين: من الغباء والسخف اتهام روسيا في تسرب الغاز بـ«نورد ستريم»

الكرملين: من الغباء والسخف اتهام روسيا في تسرب الغاز بـ«نورد ستريم»
في أوديسا.. الطائرات المسيرة الإيرانية تنشر الذعر في نفوس الأوكرانيين

في أوديسا.. الطائرات المسيرة الإيرانية تنشر الذعر في نفوس الأوكرانيين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شولتس: ألمانيا لن تعترف مطلقًا بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أوكرانيا
شولتس: ألمانيا لن تعترف مطلقًا بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في ...
عائلة مهسا أميني تقدم شكوى ضد «توقيفها».. والشرطة الإيرانية تواجه المتظاهرين «بكل قوتها»
عائلة مهسا أميني تقدم شكوى ضد «توقيفها».. والشرطة الإيرانية تواجه...
الاستخبارات السويدية تفتح تحقيقا في عمل «تخريبي» على نورد ستريم
الاستخبارات السويدية تفتح تحقيقا في عمل «تخريبي» على نورد ستريم
الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بالـ«وقحة»
الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها ...
14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»
14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن صحة الملكة
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن......
المزيد
واشنطن تخصص 1.1 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
واشنطن تخصص 1.1 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا...
بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال العراق
بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال ......
موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر لصالح روسيا»
موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر ......
14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»
14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»...
الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بالـ«وقحة»
الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط