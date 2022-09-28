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شولتس: ألمانيا لن تعترف مطلقًا بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 04:55 مساء
شولتس: ألمانيا لن تعترف مطلقًا بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس. (الإنترنت)
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي الأربعاء بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن «ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج» استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا.

وقال شولتس بحسب بيان للحكومة الألمانية إن «ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا، وكذلك دفاعا عن سيادتها ووحدة أراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة»، وفق «فرانس برس».

من جانبها، طالبت الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، بزيادة «كبيرة» في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

 «زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا»
ودعت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى «زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا لا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير»، وطالبت خصوصا «بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ».

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من جهتها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام. وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو. وقال فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا إنه سيطلب من الرئيس الورسي إتمام الضم «في أسرع وقت ممكن».

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