«الخارجية الروسية»: سنطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن التسرب من «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط

ستطلب روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تسرّب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2، بعدما دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء «العمل التخريبي»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تطبيق «تلغرام»، «تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2»، بحسب «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يحذر من الهجوم على منشآت الطاقة

من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له، بعد تسرّب للغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق قال الأوروبيون إنه ناتج عن «عمل تخريبي». وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «أي عبث متعمّد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتًا وسيُقابل برد قوي وموحّد».

وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان نيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، أن كل المعلومات المتوافرة في هذه المرحلة تشير إلى أن التسرّب الذي سبّبته انفجارات في هذه المنشآت الواقعة تحت المياه هو نتيجة «عمل متعمّد».

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وطعنت موسكو في الاتهامات «المتوقّعة تمامًا» تجاهها، معتبرة أنها «غبية وسخيفة». وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن حالات التسرّب التي تؤثر على نورد ستريم 1 و2 «تطرح مشكلة» بالنسبة لموسكو، لأن الغاز الروسي الذي يتسرّب «مكلف للغاية».

والأربعاء، دعت موسكو الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة وراء هذا التسرّب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «الرئيس الأميركي ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفّذت تهديدها»، في إشارة إلى تصريح أدلى به بايدن في السابع من فبراير، أي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، قال فيه «إذا غزت روسيا (أوكرانيا)، لن يكون هناك نورد ستريم 2».

صعوبة التحقّق من خطي أنابيب الغاز

بدوره، أشار وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف على هامش اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بروكسل، إلى أن التحقّق من خطّي أنابيب الغاز اللذين تضرّرا من جراء الانفجارات تحت الماء قبالة جزيرة دنماركية في بحر البلطيق، لا يمكن أن يجري قبل أسبوع إلى أسبوعين بسبب التيارات المائية.

ويظهر التسرّب الذي أعقب انفجارين، على السطح مع وجود فقاعات كبيرة. وكان قد رُصد منذ الإثنين قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية بين جنوب السويد وبولندا. وغداة الإعلان عن التسرّب في خطّ أنابيب «نورد ستريم 2» وانخفاض الضغط فيه، تأثّر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا بدوره تحت البلطيق.

وبعد محادثة مع رئيس الحكومة الدنماركية ميت فريدريكسين، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن عمليات تسرّب الغاز هذه هي نتيجة «فعل تخريبي».