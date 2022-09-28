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بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 12:40 مساء
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
بابا الفاتيكان فرنسيس. (الإنترنت)
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يزور بابا الفاتيكان فرنسيس البحرين في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لحبر أعظم إلى المملكة، على ما أعلن الفاتيكان، الأربعاء.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «تلبية لدعوة من السلطات المدنية والدينية، سيجري البابا فرنسيس رحلة رسولية إلى البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر».

ويعاني البابا البالغ 85 عاما من آلام في الركبة أجبرته على التنقل على كرسي متحرك وإلغاء بعض الفعاليات. كما نصحه الأطباء بإبطاء وتيرة سفره.

وسيزور الحبر الأعظم العاصمة البحرينية المنامة ومدينة العوالي وسيشارك في «ملتقى البحرين للحوار: حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني». وسيُكشف في موعد لاحق عن تفاصيل أخرى متعلقة بالزيارة التي ستكون الرحلة الدولية الـ39 للبابا خلال فترة حبريته.

لكن من المرجح أن يزور كاتدرائية سيدة العرب في العوالي، التي دُشنت العام الماضي. وتقع الكنيسة المبنية بتصميم هندسي حديث على مسافة 1.6 كيلومترا من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط في جنوب الدولة.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمّال آسيويون غالبيتهم من الهند والفلبين. واستقبل الحبر الأعظم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان في 2014، وناقشا «السلام والاستقرار في الشرق الأوسط» والمساهمة الإيجابية للجالية المسيحية في المملكة، على ما أعلن الكرسي الرسولي آنذاك. وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة إلى كازاخستان في وقت سابق هذا الشهر.

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