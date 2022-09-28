سلطات لوغانسك وخيرسون تطلب من بوتين ضم المنطقتين

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت السلطات الموالية لروسيا في منطقتي لوغانسك وخيرسون الأوكرانيتين، الأربعاء، من الرئيس فلاديمير بوتين ضمهما إلى روسيا غداة عمليات تصويت على الضم الذي أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وقال الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا ليونيد باسيتشنيك، في نص نُشر على «تلغرام»: «عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش... أطلب منك النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا كعضو في روسيا الاتحادية». ووجه رسالة مماثلة فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».