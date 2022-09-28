بعد استفتاءات الضم.. أوكرانيا تطالب بزيادة «كبيرة» في المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، بزيادة «كبيرة» في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

ودعت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى «زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا لا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير»، وطالبت خصوصا «بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ»، وفق وكالة «فرانس برس».