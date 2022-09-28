بعد التسرب في «نورد ستريم».. الاتحاد الأوروبي يحذر من الهجوم على منشآته

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له في بيان صادر عن مسؤول العلاقات الخارجية فيه جوزيب بوريل.

وأكد بوريل باسم الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد أن «أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتا وسيُقابل برد قوي وموحد»، حسب وكالة «فرانس برس».

الاتحاد يعلق على تسرب الغاز من «نورد ستريم»

وقال بوريل إن الاتحاد يعتبر أن تسرب الغاز في خطي أنابيب تحت البحر يربطان روسيا بألمانيا هذا الأسبوع «ليس مصادفة» وسط مؤشرات على «عمل متعمد».

وعبر بوريل عن «قلق بالغ» إزاء التسرب في خطي «نورد ستريم» 1 و 2، داعيا إلى إجراء تحقيق، وتابع: «كل المعلومات المتوافرة تشير إلى أن حالات التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد».