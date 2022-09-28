انقطاع الكهرباء في كوبا بأسرها مع مرور الإعصار «إيان»

القاهرة - بوابة الوسط

غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء بعد انقطاع تام للكهرباء بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالشبكة الكهربائية والناجمة عن مرور الإعصار «إيان» الذي لم يحصد أرواحا وبات يهدد ولاية فلوريدا الأميركية الآن.

وكتبت شركة الكهرباء العمومية «أونيون إليكتريكا» في تغريدة أن البلاد «من دون خدمة كهرباء»، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور «إيان»، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال المدير الفني لشركة الكهرباء العمومية، لازارو غويرا، في تصريح للتلفزيون الكوبي «ليست هناك حاليا أي خدمة كهرباء في أي من أنحاء البلاد».

الكوبيون يلجؤون للشموع والكشافات

وقلة قليلة من السكان الذين لديهم في منازلهم أو مكاتبهم مولدات كهربائية، توافر لديهم التيار في بلد يبلغ عدد سكانه 11.2 مليون نسمة.

ورغم أن الإعصار غادر الجزيرة مساء الثلاثاء، إلا أن الأمطار والرياح لم تكن قد توقفت في المنطقة الساحلية حيث خرج عدد من السكان يسيرون في الشوارع مسترشدين بأنوار هواتفهم المحمولة، بينما أضاء البعض الآخر منازلهم بواسطة الشموع أو الكشافات الضوئية العاملة بالبطاريات.

وفي تغريدة وجه الدفاع المدني الكوبي نداء لتوخي الحذر بعد مرور الإعصار. وكتب «الإعصار إيان يبتعد عن الأراضي الوطنية إلا أن تداعياته المدمرة لا تزال متواصلة».