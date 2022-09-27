زيلينسكي يعلن عن تحرك في مناطق الاستفتاءات للانضمام لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، أن بلاده «ستتحرك لتدافع عن شعبها» في المناطق التي تحتلها القوات الروسية والتي صوتت في «استفتاءات» لصالح الانضمام إلى روسيا.

وفي أول ردّ فعل له بعد صدور نتائج الاستفتاءات في المناطق الأربع وهي خيرسون وزابوريجيا (جنوب) ولوغانسك ودونيتسك الواقعتين في حوض دونباس المنجمي (شرق)، قال زيلينسكي في تسجيل مصور بث عبر تطبيق تلغرام»: «سنتحرك للدفاع عن شعبنا: في آن معاً في منطقة خيرسون، وفي منطقة زابوريجيا، وفي دونباس وأيضاً في الأراضي المحتلة حالياً في منطقة خاركيف وفي القرم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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كما اعتبر الرئيس الأوكراني، خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي، في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال الجلسة، إنّ «اعتراف روسيا بـ(الاستفتاءات الزائفة) على أنها (طبيعية)، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كل هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي».