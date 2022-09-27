المفوضية الأوروبية: عملية «تخريب» استهدفت «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب «نورد ستريم» هي نتيجة «فعل تخريبي».

وقالت فون دير لايين، في تغريدة على «تويتر»: «لقد تحدثت مع (رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي) فريدريكسن عن الفعل التخريبي الذي استهدف نورد ستريم، معتبرة أنّه من الأهمية بمكان التحقيق في هذه الأحداث وجلاء كل ملابساتها وأسبابها».

وحذّرت المسؤولة الأوروبية من أن «أي تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى ردّ ممكن»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، جرى تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل «إطلاقين هائلين للطاقة» قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس. وأضاف أن «إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار».