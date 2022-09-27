الصين تعلن موقفها حيال استفتاءات ضم أراض أوكرانية لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى احترام «سلامة أراضي كلّ الدول»، وذلك بعد تنظيم استفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بقصد ضمّها لروسيا.

وقال السفير الصيني الذي يتّهم الغرب بلاده أحياناً بأنّها تتساهل كثيراً إزاء روسيا إنّ «الصين أخذت علماً بالتطوّرات الأخيرة في الوضع في أوكرانيا (...). إنّ موقفنا واقتراحنا بشأن كيفية النظر إلى قضية أوكرانيا ومعالجتها متّسق وواضح. وهذا يعني أنّه ينبغي احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها».

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وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو كليًا أو جزئيًا أن نتائج الاستفتاءات لضمّ هذه المناطق تظهر فوز الـ«نعم» بحسب نتائج أولية، وفق ما أفادت وكالات روسية الثلاثاء.

وأفادت وكالات «ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس» للأنباء الروسية أن السلطات الموالية لموسكو في كل من المناطق الأوكرانية الأربع أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات.