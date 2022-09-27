رئيسة وزراء الدنمارك: تسرب الغاز من نورد ستريم ناجم عن «عمل متعمد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، مساء الثلاثاء، أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق ناجم عن «عمل متعمد» و«ليس حادثًا».

وقال وزير الطاقة والمناخ الدنماركي دان يورغنسن في مؤتمر صحفي للحكومة إن كوبنهاعن تقدر أن التسريبات في خطوط الأنابيب غير المشغلة ولكن الممتلئة بالغاز ستستمر «أسبوعًا على الأقل» حتى نفاد غاز الميثان المتسرب من الأنابيب تحت الماء، وفق وكالة «فرانس برس».

انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

وفي وقت سابق، جرى تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل «إطلاقين هائلين للطاقة» قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس. وأضاف أن «إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار».