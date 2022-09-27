Atwasat

«المركزي» المغربي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 07:18 مساء
«المركزي» المغربي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم
طفل يجلس على أرض مشققة بسبب الجفاف قرب سد المسيرة على بعد 140 كيلومترا من الدار البيضاء في الثامن من أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قرر المصرف المركزي في المغرب، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة إلى 2% لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6.3% هذا العام، فيما أكد توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1%.

وقال بنك المغرب في بيان إن مجلسه الإداري «قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2%». يهدف هذا القرار إلى «تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار».

تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا
شهدت المملكة المغربية ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام. تسارع معدل التضخم منذ بداية العام ليبلغ 8% في أغسطس، على أن يصل 6.3% كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1.7% فقط العام الماضي، وفق تقديرات المصرف المركزي. بينما يعول على تراجعه إلى 2.5 بالمئة العام المقبل.

عزا المصرف هذا المستوى القياسي للتضخم «بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات»، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من الخدمات. والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد في الصين، ولمكافحتها اتخذت بنوك مركزية عدة في العالم إجراءات مماثلة.

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب
زيادة على التضخم أدى «المحيط الخارجي غير الملائم» أيضا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام، وفاقم الوضع موجة جفاف استثنائي أثر على نتائج القطاع الزراعي، الذي تعد مساهمته أساسية في النمو الاقتصادي بالمملكة (حوالي 11.7% العام 2020).

وأكد المصرف المركزي الثلاثاء توقعاته بتراجع النمو إلى 0,8% فقط هذا العام، على أمل أن يرتفع إلى 3,6% العام المقبل إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار. سجلت المملكة نموا استثنائيا العام الماضي بلغ 7.9%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا

شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب

في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
القضاء الداعشي

القضاء الداعشي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصادر روسية: نتائج أولية لاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تظهر تأييدا كبيرا للضم
مصادر روسية: نتائج أولية لاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تظهر ...
كييف: نتائج الاستفتاءات بشأن ضم مناطق «لن تؤثر» على تحركات الأوكرانيين على الجبهة
كييف: نتائج الاستفتاءات بشأن ضم مناطق «لن تؤثر» على تحركات ...
كييف تعتبر تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2 «هجومًا إرهابيًا».. وأميركا تعرض المساعدة
كييف تعتبر تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2 «هجومًا إرهابيًا».. ...
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ...
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن صحة الملكة
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن......
المزيد
«المركزي» المغربي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم
«المركزي» المغربي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم...
بلينكن: الغرب لن يعترف «مطلقًا» بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أوكرانيا
بلينكن: الغرب لن يعترف «مطلقًا» بالاستفتاءات التي نظمتها ......
ستولتنبرغ: الاستفتاءات الروسية في أراض أوكرانية «انتهاك صارخ للقانون الدولي»
ستولتنبرغ: الاستفتاءات الروسية في أراض أوكرانية «انتهاك صارخ......
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا...
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط