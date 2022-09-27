بلينكن: الغرب لن يعترف «مطلقًا» بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بأن الغرب لن يعترف مطلقًا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية بعد أن بدأت السلطات التي نصبها الكرملين تعلن نجاح استفتاءات نظمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال بلينكن للصحفيين «نحن والعديد من الدول الأخرى كنا واضحين تماما. لن نعترف - في الواقع لن نعترف مطلقًا - بضم روسيا لأراض أوكرانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في أربع مناطق أوكرانية، تسيطر عليها موسكو كليًا أو جزئيًا، أن نتائج الاستفتاءات لضمّ هذه المناطق تظهر فوز الـ«نعم» بحسب نتائج أولية، وفق ما أفادت وكالات روسية، الثلاثاء.

وأفادت وكالات «ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس للأنباء الروسية» أن السلطات الموالية لموسكو في كلّ من المناطق الأوكرانية الأربع أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات، وفق وكالة «فرانس برس».