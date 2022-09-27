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معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 05:53 مساء
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية في 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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جرى تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

سجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل «إطلاقين هائلين للطاقة» قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس. وأضاف أن «إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار».

وأظهرت الصور التي التقطها الجيش الدنماركي كتلًا كبيرة من الفقاعات على سطح المياه منبعثة من التسريبات الثلاثة في المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدنماركية، يتراوح قطرها بين 200 و1000 متر. ورُصد التسرّب الذي لم يُعرف سببه للغاز في موقعيْن من خط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في «نورد ستريم 2»، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكًا حول أعمال تخريبية في الخطّين الخارجين عن الخدمة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

فرضية عمل إرهابي
وقال الجيش الدنماركي بشأن التسريبات قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الأكبر يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح «يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى 200 متر». وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن الثلاثاء أنه «من الصعب تصور» أن تسرب الغاز في ثلاثة مواقع بصورة متزامنة أمر «عرضي»، وقالت إنها لا «تستبعد» عملية تخريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين الثلاثاء «إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء». وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب «لا يمكن استبعاد أي فرضية».

خطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا انهما يحتويان على الغاز.

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