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كييف تعتبر تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2 «هجومًا إرهابيًا».. وأميركا تعرض المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 05:26 مساء
كييف تعتبر تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2 «هجومًا إرهابيًا».. وأميركا تعرض المساعدة
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 اعتبرت كييف الثلاثاء أن التسرب غير المفسّر للغاز من ثلاثة مواقع من خطّي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» هو نتيجة «هجوم إرهابي مخطط له» من موسكو، بدون أن تقدّم أي براهين على قولها.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر «إن تسرّب الغاز على نطاق واسع من نورد ستريم 1 ليس إلّا هجومًا إرهابيًا مخططًا له من قبل روسيا وعملًا عدوانيًا ضد الاتحاد الأوروبي»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تسرب الغاز  بالقول إن «شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقًا. نحن مستعدون لدعم جهودهم».

ورفض «التكهّن» بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا، مضيفًا أن ما حصل «يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا».

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