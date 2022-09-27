عدد الروس الوافدين إلى جورجيا تضاعف لـ10 آلاف يوميا بعد استدعاء الاحتياط

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الداخلية في جورجيا، أن عدد الروس الوافدين إلى هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز، تضاعف إلى نحو 10 آلاف يوميا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة الجورجية، «ارتفع العدد إلى نحو 10 آلاف يوميا.. فعلى سبيل المثال كان العدد 11200 الأحد، وأقل من عشرة آلاف الإثنين، مقابل 5 إلى 6 آلاف» قبيل الاعلان عن استدعاء الاحتياط في روسيا في 21 سبتمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

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الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة في روسيا، هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية للرجال في سن القتال.