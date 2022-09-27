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إيطاليا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ«كورونا» و32 وفاة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 01:53 مساء
إيطاليا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ«كورونا» و32 وفاة خلال 24 ساعة
روما في ظل تفشي كورونا. (الإنترنت)
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سجلت إيطاليا أكثر من 32 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد و10 آلاف و8 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أظهرت البيانات الإيطالية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الإثنين.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 176 ألفا و912 وفاة، حسبما قالت وكالة «آكي» الإيطالية.

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وحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة إلى 130 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 140 مريضا) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و461.

الإصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا
وبلغت الحصيلة الإجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء إلى 21 مليونا و709 آلاف و268، بعد تسجيل 10 آلاف و828 حالة شفاء في غضون الـ24 ساعة الماضية.

وتقدر الإصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، حاليا بـ22 مليونا و313 ألفا و612.

 

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