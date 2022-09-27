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بوتين: الاستفتاءات بالمناطق الأوكرانية تهدف لـ«إنقاذ» سكانها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 01:38 مساء
بوتين: الاستفتاءات بالمناطق الأوكرانية تهدف لـ«إنقاذ» سكانها
بوتين خلال حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان، 16 سبتمبر 2022، (فورين آفيرز)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أربع مناطق أوكرانيا تحتلها تهدف إلى «إنقاذ سكان» هذه المناطق.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي، إن «إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو.. في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها»، متحدثا في اليوم الأخير من هذه الاستفتاءات التي نددت بها كييف والغربيون باعتبارها «مهزلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- انطلاق اليوم الأخير في استفتاءات تنظمها روسيا لضم مناطق أوكرانية
- الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على منظمي الاستفتاءات لضم مناطق من أوكرانيا

وتنتهي روسيا الثلاثاء، من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كليا أو جزئيا في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.

استفتاءات «غير قانونية»
فيما أكد أكّد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الثلاثاء أن استفتاءات الضمّ التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا «غير قانونية»، مضيفا أن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.

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