بوتين: الاستفتاءات بالمناطق الأوكرانية تهدف لـ«إنقاذ» سكانها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أربع مناطق أوكرانيا تحتلها تهدف إلى «إنقاذ سكان» هذه المناطق.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي، إن «إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو.. في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها»، متحدثا في اليوم الأخير من هذه الاستفتاءات التي نددت بها كييف والغربيون باعتبارها «مهزلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتنتهي روسيا الثلاثاء، من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كليا أو جزئيا في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.