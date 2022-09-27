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اليابان.. تكريم ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي واحتجاجات على المراسم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 11:57 صباحا
اليابان.. تكريم ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي واحتجاجات على المراسم
يابانيون يكرمون ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في جنازته, 27 سبتمبر 2022 في طوكيو, (أ ف ب)
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شاركت شخصيات يابانية وأجنبية عدة الثلاثاء في تكريم ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص، في جنازة وطنية أثارت انقساما في البلد بين آلاف المواطنين الذين تهافتوا لوداعه وآخرين تظاهروا احتجاجا على المراسم.

وبدأت الجنازة بوصول أرملة رئيس الوزراء السابق أكي آبي، في كيمونو أسود، حاملة رماد زوجها إلى مركز «نيبون بودوكان»، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشاد كيشيدا في تأبينه لشينزو آبي واصفا إياه بأنه «رجل شجاع»، معدّدا إنجازاته ومن بينها توطيد العلاقات الدبلوماسية مع عدد من البلدان، مبديا «حزنا هائلا» أمام صورة لسلفه نصبت فوق ضمة ضخمة من الأزهار وضع في وسطها إناء يحوي رماده، وخلفها العلم الياباني ومجموعة من الميداليات المصفوفة.

وتقاطر آلاف اليابانيين منذ صباح الثلاثاء، إلى مركز بودوكان الذي تقام فيه مباريات في الفنون القتالية وحفلات موسيقية ورسمية في قلب العاصمة، لوضع باقات من الزهور وتكريم ذكرى «آبي» أمام صورة معروضة في خيمة أقيمت لهذه المناسبة.

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وقال كوجي تاكاموري رجل الأعمال البالغ 46 عاما الذي قدم من جزيرة هوكايدو (شمال) مع ابنه البالغ تسع سنوات، «أردت أن أشكره، فهو فعل الكثير من أجل اليابان».

وأكد لوكالة «فرانس برس» أن «الطريقة التي قتل بها تشكل صدمة كبرى»، مضيفا «بصراحة، جئت أيضا بسبب المعارضة الشديدة» التي واجهتها هذه الجنازة الوطنية.

سياسة إنعاش اقتصادي ونشاط دبلوماسي
فاليابانيون غير متحدين حول هذا الحدث الذي أثار سجالات وتظاهرات، فيما تولى آبي رئاسة الحكومة لفترة قياسية تخطت ثماني سنوات ونصف السنة على فترتين في 2006-2007 وبين 2012 و2020، وكان السياسي الياباني الأكثر شهرة في بلاده والخارج بفعل نشاطه الدبلوماسي المكثف، وبفضل سياسة الإنعاش الاقتصادي التي اتبعها وعرفت باسمه «أبينوميكس».

واثار اغتياله بالرصاص وسط تجمع انتخابي في الثامن من يوليو الماضي، عن عمر 67 عاما صدمة في اليابان والعالم بأسره، غير أن آبي كان يواجه عداء كبيرا أيضا بسبب وجهات نظره الشديدة الليبرالية والقومية، وعزمه على مراجعة الدستور الياباني السلمي وارتباطه بالعديد من الفضائح السياسية المالية.

وساهم دافع قاتله الذي كان يعتقد أنه على ارتباط بكنيسة التوحيد المعروفة بـ«طائفة مون»، والمتهمة بممارسة ضغوط مالية قوية على أعضائها، في تراجع صورة رئيس الوزراء السابق أكثر بنظر منتقديه.

وتتوارد المعلومات منذ مقتله كاشفة عن حجم الروابط بين هذه الطائفة وبرلمانيين يابانيين، وخصوصا من الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين حاكم)، الذي كان يتزعمه آبي في الماضي ويترأسه اليوم كيشيدا، وسط تراجع شعبية رئيس الوزراء الحالي منذ الصيف.

60% من اليابانيين يعارضون المراسم
وأثار قرار كيشيدا السريع والأحادي بتنظيم جنازة وطنية احتجاجات المعارضة، التي تعتبر أنه كان ينبغي بحث المسألة في البرلمان والمصادقة عليها، إذ قاطعت عدة أحزاب معارضة المراسم.

وهذا النوع من التكريم للمسؤولين السياسيين نادر في اليابان، خلال فترة ما بعد الحرب، وتعود السابقة الوحيدة إلى العام 1967.

ومن المسائل التي أثارت الاستياء كلفة المراسم المقدرة بما يوازي 12 مليون يورو، لا سيما مع التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها الحكومة بعد ما واجهته من انتقادات عند اغتيال «آبي»، بسبب الثغرات في جهاز حمايته، فعمدت إلى نشر عشرة ألاف شرطي لمواكبة الجنازة.

وجرت في الأسابيع الأخيرة تظاهرات سلمية احتجاجا على المراسم جمعت أحيانا آلاف الأشخاص، وأقيم تجمع جديد الثلاثاء أمام البرلمان، كذلك حاول رجل إحراق نفسه قرب مكاتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، احتجاجا على الجنازة الوطنية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أن حوالى 60% من اليابانيين يعارضون هذه المراسم الوطنية.

مشاركة صينية محدودة
وحضر حوالى 4300 شخص بينهم 700 مسؤول أجنبي مراسم الجنازة غير الدينية التي تستمر نحو ساعة ونصف الساعة.

وبعد عزف النشيد الوطني ولزوم دقيقة صمت، القيت كلمات تأبين ولا سيما من كيشيدا ومساعد آبي السابق يوشيهيدي سوغا، الذي خلفه رئيسا للوزراء في 2020-2021.

ولم يحضر إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته ماساكو، لكونهما رمزا وطنيا محايدا سياسيا، غير أن أفرادا آخرين من العائلة الإمبراطورية شاركوا.

ومن الضيوف الأجانب المشاركين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، فيما مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بلاده.

أما الصين التي تقيم علاقات فاترة مع اليابان، فلم ترسل مسؤولا حكوميا بل أوفدت ممثلا عنها.

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