عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

القاهرة - بوابة الوسط

ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي عملات معدنية وأوراقا نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز، بينما سيظهر رمز الملك أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء، وفقا لما أعلنه المصنعون وقصر بكنغهام.

وفي الوقت الذي تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عاما، قال صانعو عملاتها وطوابعها اليوم الثلاثاء، إنهم سيبدؤون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد، وفق وكالة «رويترز».

وقالت الرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية، آن جيسوب، «ستدخل أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة جلالة الملك تشارلز الثالث، التداول بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد»، مضيفة «يعني هذا أن العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية سيجرى تداولها معا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة».

27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة

وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت، إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت هذا الشهر.

وبالمثل، توقع بنك إنجلترا بدء تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024، مضيفا أنه سيكشف صورا للأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك، قال البريد الملكي إن الصورة الحالية للملكة الراحلة على الطوابع ستُحدّث لتصبح صورة تشارلز، وستدخل هذه الطوابع الجديدة إلى التداول بمجرد نفاد المخزون الحالي، وستظل جميع العملات والطوابع التي تحمل صورة الملكة صالحة للاستخدام.

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وكان قصر بكنغهام قد كشف أمس الإثنين، النقاب عن الرمز الجديد للملك تشارلز، الذي يستخدم في وثائق الدولة كما سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد الجديدة.

ويتكون الرمز، الذي اختاره الملك من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي (سي) و(آر) اللذين يرمزان لاسم تشارلز وكلمة ريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.