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نائبة الرئيس الأميركي ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 09:43 صباحا
نائبة الرئيس الأميركي ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في طوكيو. 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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تزور نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الخميس، المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، على ما أعلن البيت الأبيض.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الزيارة تظهر «التزام الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب (كوريا الجنوبية) في وجه أي تهديدات» صادرة عن كوريا الشمالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن هاريس «ستكرم التضحيات المشتركة» للجنود الأميركيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب الكورية، التي انتهت بوقف لإطلاق النار كرس تقسيم شبه الجزيرة قبل نحو 70 عاما في 1953.

وتشارك هاريس الثلاثاء بطوكيو، في مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقد تثير زيارة المنطقة المنزوعة السلاح غضب كوريا الشمالية، التي وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بأنها «أسوأ مدمرة للسلام والاستقرار الدوليين» بعد زيارتها لهذه المنطقة في مطلع أغسطس.

بيونغ يانغ تحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
وحذرت بيونغ يانغ الإثنين أيضا من أن كوريا والولايات المتحدة، قد تتسببان بحرب بعدما باشرت الدولتان الحليفتان، أولى تدريباتهما البحرية المشتركة منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية.

وفي طوكيو أجرت هاريس، الإثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والتقت كذلك رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو الثلاثاء، ورأى الأخير أن زيارتها للمنطقة منزوعة السلاح «تظهر برمزية كبيرة التزام الولايات المتحدة القوي حيال الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية».

- بدء مناورات بحرية أميركية - كورية جنوبية غداة اختبار بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة، سلسلة غير مسبوقة من التجارب على الأسلحة، فيما المفاوضات مع الأسرة الدولية بشأن برامجها النووية والبالستية متوقفة.

وأطلقت بيونغ يانغ خصوصا في مايو، صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأول منذ 2017 وأقرت مطلع سبتمبر، عقيدة جديدة تؤكد عدم تخلي البلاد عن السلاح النووي أبدا.

ويحذر المسؤولون الكوريون الجنوبيون والأميركيون، منذ أشهر من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر لتجربة نووية جديدة.

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