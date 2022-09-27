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فرنسا تدين «القمع العنيف» للتظاهرات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:43 صباحا
فرنسا تدين «القمع العنيف» للتظاهرات في إيران
احتجاجات في طهران، 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعربت باريس، الإثنين، عن «إدانتها بأشد العبارات القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضد التظاهرات» المستمرة في إيران منذ موت الشابة مهسا أميني بعدما اعتقلتها «شرطة الأخلاق».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن «هذا القمع الوحشي أدّى إلى مقتل عشرات المتظاهرين والمتظاهرات في الأيام الأخيرة»، مشيرة إلى أن فرنسا تبحث مع شركائها الأوروبيين في «الخيارات المتاحة للردّ على هذه الانتهاكات الجديدة لحقوق النساء ولحقوق الإنسان في إيران»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأسفرت الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في أعقاب وفاة مهسا أميني، عن مقتل 76 شخصًا على الأقل، وفق ما أعلنت منظمة «إيران هيومن رايتس» غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقرًا الإثنين.

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