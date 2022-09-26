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مصر تدين الحادث الإرهابي بمدرسة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 09:53 مساء
مصر تدين الحادث الإرهابي بمدرسة في روسيا
الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة في مدينة إيجيفسك بروسيا اليوم، الإثنين ٢٦ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا، من بينهم أطفال.

وأعرب الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان، عن «خالص تعازي جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم»، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وفق بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- حصيلة جديدة: 13 قتيلا بينهم 7 أطفال في إطلاق النار بمدرسة روسية

وقتل 13 شخصًا على الأقل بينهم سبعة أطفال، عندما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك في وسط روسيا، على ما أفاد محققون الإثنين.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا: «تفيد المعلومات الأولية بأن 13 شخصًا قتلوا في هذه الجريمة، هم ستة بالغين وسبعة قصر، وأُصيب 14 طفلًا وسبعة بالغين بجروح»، وفق وكالة «فرانس برس».

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