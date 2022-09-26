منظمة غير حكومية: 76 قتيلا في حملة السلطات الإيرانية الأمنية ضد المحتجين

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في أعقاب وفاة مهسا أميني، عن مقتل 76 شخصًا على الأقل، وفق ما أعلنت منظمة «إيران هيومن رايتس» غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقرًا الإثنين.

وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم: «ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية بشكل حاسم وموحد لوقف قتل وتعذيب المتظاهرين»، مضيفًا أن التسجيلات المصورة وشهادات الوفاة التي حصلت عليها المجموعة تظهر أن «الذخيرة الحية تطلق مباشرة على المتظاهرين»، وفق «فرانس برس».

وارتفع مستوى التوتر بين الجمهورية الإسلامية والدول الغربية إثر استدعاء ألمانيا السفير الإيراني، غداة تنديد الاتحاد الأوروبي بالاستخدام «غير المتكافئ والمعمم» للقوة، واستدعاء طهران السفيرين البريطاني والنرويجي.

غضب الشارع.. «امرأة.. حياة.. حرية» و«الموت للديكتاتور»

وخرج متظاهرون غاضبون إلى شوارع مدن مختلفة في أنحاء إيران ليل الأحد-الإثنين، وأطلق محتجون في طهران شعارات مناهضة للمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وهتفوا «الموت للديكتاتور»، على ما أظهر تسجيل نشرته منظمة «إيران هيومن رايتس» ومقرها في أوسلو.

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وردد المتظاهرون شعارات مثل «امرأة، حياة، حرية» وأحرقت نساء إيرانيات أغطية الرأس، وقامت بعضهن بقص شعرهن دلالة على احتجاجهن على قواعد اللباس الصارمة.

ارتفاع إجمالي الموقوفين لأكثر من 1200

وقام عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين كانوا يحملون دروعًا بضرب المتظاهرين بالهراوات، ومزق طلاب صورًا كبيرة للمرشد الأعلى وسلفه آية الله روح الله الخميني، وفق ما أظهرت مشاهد بثتها وكالة «فرانس برس» أخيرًا.

وأفادت منظمة «إيران هيومن رايتس»، يوم الأحد، بمقتل 57 متظاهرًا على الأقل، لكنها أشارت إلى أن تغطيتها محدودة بسبب حجب الإنترنت وحظر خدمات «واتساب» و«إنستغرام»، وقبلهما «فيسبوك» و«تويتر» و«تيك توك» وسواها.

وارتفع العدد الإجمالي الرسمي للموقوفين لأكثر من 1200، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية نقلًا عن عدة مصادر، بما في ذلك 450 في محافظة مازندران الشمالية و700 شخص في محافظة غيلان المجاورة والعشرات في مناطق أخرى.

انتشار أمني «24 ساعة في اليوم»

وقال المدعي العام في المحافظة محمد كريمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، إن «في الأيام الأخيرة هاجم مثيرو شغب مقار إدارات حكومية وألحقوا أضرارًا بممتلكات عامة في بعض مناطق مازندران بتوجيه من عملاء أجانب مناهضين للثورة».

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إن شرطة طهران تنتشر «24 ساعة في اليوم»، شاكرًا العناصر المنهكين وقائد شرطة العاصمة أثناء زيارة إلى مقرها الأحد، وفق ما أظهر فيديو نشرته وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أون لاين». وأشار إلى أن العديد من العناصر «لم يناموا الليلة الماضية والليالي السابقة... وينبغي شكرهم».

وكان إجئي شدد، في وقت سابق، على «ضرورة التعامل دون أي تساهل» مع المحرضين على «أعمال الشغب». وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل عدد من عناصر الأمن.