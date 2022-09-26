ماكرون «يحترم» نتائج الانتخابات الإيطالية ويدعو إلى «مواصلة التعاون»

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الإثنين أنه يحترم «الخيار الديموقراطي» للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة، داعيًا روما إلى «مواصلة التعاون» مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه «اتّخذ الشعب الايطالي خيارًا ديموقراطيًا وسياديًا. نحن نحترمه»، مضيفًا «بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا»، وفق «فرانس برس».

فوز حزب «فراتيلي ديتاليا» من الفاشيين الجدد

فاز حزب «فراتيلي ديتاليا» من الفاشيين الجدد بقيادة جيورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، وفقًا لاستطلاعات للرأي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

- تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الإيطالية التي يتصدرها اليمين المتطرف

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وحصل حزب «فراتيلي ديتاليا» على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات، في حين يُتوقع أن يحصل حليفاه، الرابطة اليمينية المتطرفة وحزب فورزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان، وهو ما يجعل زعيمة الحزب المتشددة جورجيا ميلوني في طريها نحو تشكيل حكومة إيطالية جديدة.

سُجِّلت نسبة مشاركة منخفضة في انتخاب برلمان جديد بإيطاليا، حيث بلغت نسبة الاقتراع 50% بحلول الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش، بتراجع ثماني نقاط بالنسبة للانتخابات التشريعية في العام 2018. وكان التراجع ملحوظًا بشكل خاص في المناطق الجنوبية (-12 نقطة) التي ساهمت بشكل كبير في انتصار حركة «5 نجوم» الشعبوية قبل أربع سنوات، وهي تشكيل مناهض للنظام.

زلزال سياسي متوقع في إيطاليا

وفي ظل توقعات تمنح حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد الجزء الأكبر من الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عامًا) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

وسيشكل ذلك زلزالًا حقيقيًا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، وفي الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وأيًا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارًا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها؛ فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينًا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.