الكرملين يعلن استعداده لعلاقات «بناءة» مع روما بعد فوز حزب ميلوني بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، الإثنين، استعداده لتطوير علاقات «بناءة» مع روما بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف، جورجيا ميلوني، في الانتخابات في إيطاليا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين، لدى سؤاله عن فوز ميلوني، «نحن مستعدون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا وتُبدي رغبة في أن تكون بناءة في العلاقات مع بلدنا»، وفق «فرانس برس».

حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، حيث ستُتاح لحزب تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.

حزب فراتيلي ديتاليا يفرض نفسه بديلا رئيسيا

وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة ميلوني نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4.3% قبل أربع سنوات إلى حوالى ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

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وأعلنت ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة وقالت في خطاب مقتضب في روما إن «الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا»، واعدة «بأننا سنحكم لجميع» الإيطاليين. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات لدى إغلاق مكاتب الاقتراع 64.07% مقارنة بـ73.86% في 2018.

التحالف يضمن لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ

والتحالف الذي يُشكله حزب فراتيلا ديتاليا مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوقع أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات. ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على «أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام 1945 إلى اليوم»، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية. وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

«أدوات» الاتحاد الأوروبي

وفي هذا السياق أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي «أدوات» لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة. وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة إلى أنصارها «اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ». وأضافت «في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة .. انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية».

من جهته، قال رئيس حزب «الرابطة» المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت إن حزبه سيكون «على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث». وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) «أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي».

«ميلوني أظهرت الطريق نحو أوروبا فخورة وحرة»

وكتب رئيس التجمع الوطني الفرنسي، جوردان بارديلا، على تويتر «قدم الإيطاليون درسا في التواضع للاتحاد الأوروبي الذي ادعى من خلال صوت فون دير لايين أنه يملي عليهم تصويتهم». ويعث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره البولندي ماتيوز مورافيسكي «التهاني» إلى ميلوني مساء الأحد. وقال أوربان في رسالة «نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أصدقاء يتشاركون رؤية ونهج مشتركين تجاه أوروبا».



بدوره قال زعيم حزب «فوكس-VOX» الإسباني اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال إن «ميلوني أظهرت الطريق نحو أوروبا فخورة وحرة».

نجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار «الله الوطن العائلة»، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في وقتٍ كانت الأحزاب الأخرى تؤيد حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.