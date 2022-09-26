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الكرملين يقر بحدوث «أخطاء» في جهود استدعاء الاحتياط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 01:20 مساء
الكرملين يقر بحدوث «أخطاء» في جهود استدعاء الاحتياط
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (الإنترنت)
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أقر الكرملين الاثنين بحدوث «أخطاء» في جهود استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، للمشاركة في القتال بأوكرانيا، في وقت يفر فيه الكثير من الروس من البلاد.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «سجلت حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء»، معربا عن الأمل في «أن تصحح هذه الأخطاء»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد على أن السلطات لم تتخذ «قرارا» بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سنّ القتال.

- روسيا تعلن «تعبئة جزئية» وتستدعي 300 ألف جندي احتياط

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تعبئة جزئية» للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا. 

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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