بوتين يعتبر إطلاق النار في مدرسة روسية «عملا إرهابيا غير إنساني»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بـ«عمل إرهابي غير إنساني» بعد إطلاق نار في مدرسة في وسط روسيا أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم سبعة أطفال.



وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «ينعي الرئيس بشدة مقتل بالغين وأطفال في هذه المدرسة التي وقع فيها هجوم إرهابي».

ولم تُحدد هوية مطلق النار بعد، وكان يحمل صليبا نازيا معقوفا على صدره.

مطلق النار في المدرسة الروسية انتحر

وفي وقت سابق، قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، عندما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك في روسيا، على ما أفاد محققون أشاروا كذلك إلى أن مطلق النار انتحر.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا «تفيد المعلومات الأولية بأن تسعة أشخاص قتلوا في هذه الجريمة، هم حارسا أمن في المدرسة، ومدرسان وخمسة قصر»، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ستة قتلى.

وأوضحت وزارة الداخلية الروسية، «عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار. وتفيد معلوماتنا أنه انتحر»، مشيرة إلى سقوط «ما لا يقل عن ستة قتلى و20 جريحا»، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى تسعة.