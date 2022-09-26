ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة روسية إلى 9 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، عندما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك في روسيا، على ما أفاد محققون أشاروا كذلك إلى أن مطلق النار انتحر.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا «تفيد المعلومات الأولية أن تسعة أشخاص قتلوا في هذه الجريمة، هم حارسا أمن في المدرسة، ومدرّسان وخمسة قصر»، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ستة قتلى، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وزارة الداخلية الروسية، «عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار. وتفيد معلوماتنا أنه انتحر»، مشيرة إلى سقوط «ما لا يقل عن ستة قتلى و20 جريحا»، قبل أن يرتفع عدد القتلى لـ9.