رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

اقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين اليوم الإثنين انه أسس مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا واعترف بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا.



وفي منشور على حسابات شركته «كونكورد» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014. وأضاف في بيان «منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية».

وفي يوليو الماضي، قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن روسيا استعانت بشركة المتعاقدين العسكريين الخاصة «فاغنر» لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية في الصراع الأوكراني.

وفي يوليو الماضي، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للمعلومات أن «فاغنر» تخفض معايير التجنيد وتوظف مدانين وأفرادا كانوا مدرجين على القوائم السوداء، مما قد يؤثر على فعالية الجيش الروسي.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية نشطت «فاغنر» في كل من أوكرانيا وسورية وعدد من الدول الأفريقية، وتشير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير إلى انخراط محتمل لضابط الجيش الروسي السابق، دميتري أوتكين، البالغ من العمر 51 عاما، في بدايات نشاط «فاغنر»، إذ يُعتقد أنه أسس الشركة وأعطاها اسمها - تيمنا بلقبه أو اسمه الحركي السابق حين كان ضابطا.