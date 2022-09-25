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قتلى ومفقودون في حادث غرق عبارة في بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 06:15 مساء
قتلى ومفقودون في حادث غرق عبارة في بنغلاديش
عامل يقوم بلحام مركب في دكا. (الإنترنت)
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لقي 24 شخصًا حتفهم وفقد أكثر من عشرين الأحد، بعدما انقلب قارب مكتظ ينقل حجاجًا هندوسًا في نهر في بنغلاديش، بحسب الشرطة.

وأكد مسؤول الشرطة المحلية شفيق الإسلام، لـ«فرانس برس» مصرع 24 شخصًا حتى الآن أغلبهم نساء وأطفال، فيما «يبحث عناصر الإطفاء والغواصون عن مزيد الجثث»، بحسب «يورو نيوز».

وذكرت الشرطة أن القارب كان يقل 50 حاجًا هندوسيًا كانوا في طريقهم إلى معبد تاريخي عندما انقلب وغرق في نهر كاروتوا قرب بلدة بودا في شمال بنغلاديش. وأفاد شرطي آخر بأن ما يصل إلى 25 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

القارب المكتظ ينقلب فجأة
وأظهر مقطع صور بهاتف محمول بثته القناة التلفزيونية 24، القارب المكتظ ينقلب فجأة، ما أدى إلى سقوط الركاب في النهر الموحل.

وبدأ إثر ذلك عشرات من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون من الشاطئ على بعد نحو 20 مترًا بالصراخ، وكان الطقس هادئًا عند وقوع الحادثة. ويزور آلاف من الهندوس في بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة معبد بوديشواري كل عام.

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وبدأ الأحد دورغا بوجا، أكبر مهرجان هندوسي في بنغلاديش، وكذلك في شرق الهند يجذب حشودًا كبيرة إلى المعبد. وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من المآسي المماثلة في الدولة التي تكثر فيها الأنهار.

حوادث غرق قوارب بشكل متكرر
وتشهد الدولة الفقيرة التي يقطنها 170 مليون ساكن، حوادث غرق قوارب بشكل متكرر نتيجة سوء صيانة المراكب والاكتظاظ.

وقضى أكثر من 40 شخصًا في ديسمبر الماضي عندما اشتعلت النيران في عبَّارة مكتظة من ثلاثة طوابق في جنوب البلاد.

وغرقت عبَّارة في دكا في يونيو من العام الماضي بعد اصطدامها بسفينة أخرى، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل. كما لقي 78 شخصًا على الأقل حتفهم في فبراير 2015 عندما اصطدمت سفينة مكتظة بسفينة شحن في نهر غرب العاصمة.

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