الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أوكرانيا الأحد، أن مدينة أوديسا الساحلية (جنوب)، تعرضت ليلًا لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيَّرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني، في جنوب البلاد، من خلال منشور على «فيسبوك»، إن «أوديسا هوجمت مجددًا بطائرات مسيّرة انتحارية»، مضيفة أن «العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات»، وتابعت «أسقطت الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة مسيّرة. ولم تسجل إصابات».

وأكدت الناطقة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب ناتاليا غومنيوك لوكالة «فرانس برس»، أن الهجوم جرى بواسطة «طائرات إيرانية مسيّرة».

مقتل مدنيين في أوديسا

تأتي الضربات بعد يومين من مقتل مدنيين في أوديسا الجمعة، في هجوم روسي بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع، وأسقطت أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في جنوب البلاد الجمعة، بحسب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت كييف في وقت لاحق، إنها قررت تقليص الحضور الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيّرة.

وأوردت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه «ردا على فعل عدائي إلى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف».

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وصرح مسؤول في الخارجية لوكالة «فرانس برس»، بأن هذه الخطوة ترقى إلى مستوى الطرد لأن السفير لم يكن في أوكرانيا وبالتالي لا يمكن طرده.

وقال سيرغي نيكيفوروف الناطق باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن «استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية.. خطوات اتخذتها إيران ضد سيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وكذلك ضد حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم».