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إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة الإيرانية في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 11:13 صباحا
إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة الإيرانية في اليونان
امرأة تقص شعرها تضامناً مع مهسا أميني أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل، 23 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أُلقيت زجاجة مولوتوف ليل السبت الأحد على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد. 

ونقلت الوكالة عن الشرطة اليونانية قولها إنه في حوالي الساعة 1.00 صباحًا (10.00 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.

احتجاجات على قمع إيران للتظاهرات 
وكان حوالي 200 شخص تجمعوا بعد ظهر السبت في ميدان سينتاغما في وسط أثينا احتجاجًا على قمع إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق. وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامنًا مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار «ولوا اسمها!».

وقتل 41 شخصًا على الأقل واعتُقل المئات في إيران خلال ثماني ليال من التظاهرات احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية. وتنفي السلطات أي ضلوع في وفاة أميني البالغة 22 عامًا وتندد بالمتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع كل مساء منذ 16 سبتمبر للتعبير عن غضبهم، فتصفهم بأنهم «مثيرو شغب» و«معادون للثورة». توفيت الشابة الكردية بعدما بقيت ثلاثة أيام في غيبوبة إثر توقيفها في العاصمة الإيرانية بسبب «لباسها غير المحتشم».
 

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