الفلبين تخلي المناطق الساحلية مع اقتراب الإعصار العملاق «نورو»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت السلطات الفلبينية إجلاء السكان من المناطق الساحلية اليوم الأحد، فيما لم يتمكن المئات من السفر عن طريق البحر مع استعداد جزيرة لوزون الرئيسية، التي تضم مانيلا، لمواجهة إعصار من الفئة الثالثة آخذ في الاشتداد.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الفلبينية، في تحذير إن إعصار نورو تحول إلى إعصار عملاق بعد زيادة سرعة الرياح التي يثيرها إلى 185 كيلومترًا في الساعة من 120 كيلومترًا في الساعة مساء السبت، وفق وكالة «رويترز».

قوة الإعصار آخذة في التزايد

وأضافت أن قوة الاعصار آخذة في التزايد، وربما يصل إلى اليابسة بعد ظهر الأحد، أو في المساء، مثيرًا رياحًا تتراوح سرعتها بين 185 و205 كيلومترات في الساعة.

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ويعد الإعصار المداري «نورو» الحادي عشر الذي يجتاح الفلبين هذا العام، وسيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة بعد ظهر الأحد.