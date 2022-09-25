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سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد في بحر الشرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 01:01 صباحا
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد في بحر الشرق
إطلاق صاروخ في مقاطعة جاغانغ بشمال كوريا الشمالية، 28 سبتمبر 2021، (أ ف ب)
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أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخا بالستيا غير محدد في بحر الشرق، على ما قال الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على وصول حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة لإجراء تدريبات. 

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد»، دون أن تخوض في مزيد التفاصيل. وعملية الإطلاق الصاروخية هذه، وهي واحدة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونغ يانغ هذا العام، تأتي أيضا في أعقاب تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ بالستي تطلقه من غواصة، وفق وكالة «فرانس برس».

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