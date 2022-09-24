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لافروف في الأمم المتحدة يتهم الغرب بـ«عداء لروسيا غير مسبوق»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 08:31 مساء
لافروف في الأمم المتحدة يتهم الغرب بـ«عداء لروسيا غير مسبوق»
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت)
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ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، من منبر الأمم المتحدة بـ«عداء لروسيا غير مسبوق» و«سخيف» في الغرب.

وقال متحدثًا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «العداء لروسيا الرسمي في الغرب غير مسبوق واتخذ مدى سخيفًا»، مضيفًا: «إنهم لا يترددون في الإفصاح عن نيتهم بعدم الاكتفاء بإلحاق هزيمة عسكرية ببلادنا، بل بتدمير روسيا»، وفق «فرانس برس».

روسيا تطيح مسؤول الإمدادات اللوجستية
وفي سياق متصل استبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها السبت، بعد سلسلة نكسات، فيما تواصل المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها التصويت لليوم الثاني على خيار ضمها إليها.

يأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس للمشاركة في الحرب إثر استعادة أوكرانيا أراضي محتلة.

وأظهرت المكاسب الأخيرة التي حققها الجيش الأوكراني في هجوم مضاد عيوبًا لوجستية مهمة لدى الروس، ويرى محللون أن الخدمات اللوجستية هي الحلقة الضعيفة في الجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: «أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر». وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عامًا) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.

استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط
ومن المرجح أن تكون التعبئة الجزئية المعلن عنها الأربعاء، واحدًا من أكبر التحديات اللوجستية مع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يحتاجون إلى التجهيز والتدريب قبل الانتشار.

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وبدأ الجمعة، التصويت في استفتاء على ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا، ما يعد تصعيدًا كبيرًا بعد سبعة أشهر من بدء الغزو في فبراير.

احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول
من جهته استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن الاستفتاءات ووصفها بأنها «صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي».

كما قوبلت الخطوة برد فعل من بكين، أقرب حليفة لموسكو منذ بدء الحرب. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات وجهها إلى نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة: «ينبغي احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول».

ويجري الاستفتاء في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في دونيتسك ولوغانسك شرقًا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبًا.

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