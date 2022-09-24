Atwasat

الصين تتعهد باتخاذ «خطوات قوية» لمنع أي «تدخل» في تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 07:53 مساء
الصين تتعهد باتخاذ «خطوات قوية» لمنع أي «تدخل» في تايوان
علما الصين وتايوان. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، من منبر الأمم المتحدة السبت، أن بلاده ستتخذ «خطوات قوية» لمنع «التدخل الخارجي» في تايوان.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يجب أن نكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية، وأن نتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي»، بحسب «فرانس برس».

الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان
طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان لدى لقائه نظيره الصيني وانغ يي، في نيويورك فيما تلوح في الأفق بوادر تهدئة في حدة التوتر بين البلدين.

واستمر اللقاء 90 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرى الوزيران محادثات وصفها مسؤول أميركي، بأنها كانت «صريحة جدًا»، وركزت إلى حد كبير على تايوان.

- بلينكن يطلب من الصين المحافظة على «السلام والاستقرار» في مضيق تايوان
- سفينتان أميركية وكندية تعبران مضيق تايوان

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إثر اللقاء، إن الوزير الأميركي «شدد على أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساسي للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي». وأضافت أنه «ناقش الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية بحس من المسؤولية».

وأبقى بلينكن على لقائه الجمعة، مع وانغ رغم التخفيف من التزاماته بسبب وفاة والده الخميس، وكان هذا اللقاء الأول بينهما منذ محادثات في يوليو في بالي، التي أبديا خلالها، تفاؤلهما بتحقيق مزيد الاستقرار.

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان
وبعد ذلك بشهر، توجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما أثار غضب بكين التي نظمت مناورات عسكرية عُدت تدريبًا على غزو الجزيرة التي تعدها جزءًا من أراضيها.

وفي مقابلة الأحد الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه مستعد للتدخّل عسكريًا في حال لجأت الصين إلى القوة لتغيير الوضع القائم في تايوان، في تصريح شكل انحرافًا جديدًا عن استراتيجية الغموض الأميركية حيال الجزيرة، لكن البيت الأبيض أكد من جديد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان «لم تتغير».

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن «وانغ»، اتهم الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع بلينكن بأنها «ترسل إشارات خاطئة وخطيرة للغاية» لتشجيع تايوان على الاستقلال.

«إعادة توحيد سلمية» مع تايوان
وأضافت أن وانغ أبلغ بلينكن أن الصين ترغب في «إعادة توحيد سلمية» مع تايوان، وحذر من أنه «كلما زادت أنشطة تايوان الاستقلالية، قل احتمال التوصل إلى حل سلمي».

وقال المسؤول الأميركي إن بلينكن أكد لوانغ أنه «لم يطرأ أي تغيير» على سياسة الولايات المتحدة التي تعترف فقط ببكين، وأعرب عن معارضته «للتغييرات الأحادية الجانب للوضع الراهن» من قبل أي من الجانبين.

وفي دليل على التهدئة، التقى الوزير الصيني في نيويورك، المبعوث الأميركي للمناخ وزير الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكين علقت التنسيق مع واشنطن في هذا المجال، ردًا على زيارة بيلوسي لتايوان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب

فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب
قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»

قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»
الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس

الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا

محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025
بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على الفارين أو رافضي القتال
بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على الفارين أو رافضي القتال
بورن تزور الجزائر وسط الحديث عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز لفرنسا
بورن تزور الجزائر وسط الحديث عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز لفرنسا
«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة
«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة
باكستان توجه نداء يائسا إلى الأمم المتحدة لإنقاذ الكوكب
باكستان توجه نداء يائسا إلى الأمم المتحدة لإنقاذ الكوكب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
الصين تتعهد باتخاذ «خطوات قوية» لمنع أي «تدخل» في تايوان
الصين تتعهد باتخاذ «خطوات قوية» لمنع أي «تدخل» في تايوان...
الصين تدعو من الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا إلى عدم «مفاقمة» النزاع
الصين تدعو من الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا إلى عدم «مفاقمة»......
توقيف 700 متظاهر ضد التعبئة العسكرية في روسيا
توقيف 700 متظاهر ضد التعبئة العسكرية في روسيا...
باكستان توجه نداء يائسا إلى الأمم المتحدة لإنقاذ الكوكب
باكستان توجه نداء يائسا إلى الأمم المتحدة لإنقاذ الكوكب...
«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة
«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط