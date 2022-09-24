الصين تتعهد باتخاذ «خطوات قوية» لمنع أي «تدخل» في تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، من منبر الأمم المتحدة السبت، أن بلاده ستتخذ «خطوات قوية» لمنع «التدخل الخارجي» في تايوان.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يجب أن نكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية، وأن نتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي»، بحسب «فرانس برس».

الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان

طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان لدى لقائه نظيره الصيني وانغ يي، في نيويورك فيما تلوح في الأفق بوادر تهدئة في حدة التوتر بين البلدين.

واستمر اللقاء 90 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرى الوزيران محادثات وصفها مسؤول أميركي، بأنها كانت «صريحة جدًا»، وركزت إلى حد كبير على تايوان.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إثر اللقاء، إن الوزير الأميركي «شدد على أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساسي للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي». وأضافت أنه «ناقش الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية بحس من المسؤولية».

وأبقى بلينكن على لقائه الجمعة، مع وانغ رغم التخفيف من التزاماته بسبب وفاة والده الخميس، وكان هذا اللقاء الأول بينهما منذ محادثات في يوليو في بالي، التي أبديا خلالها، تفاؤلهما بتحقيق مزيد الاستقرار.

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان

وبعد ذلك بشهر، توجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما أثار غضب بكين التي نظمت مناورات عسكرية عُدت تدريبًا على غزو الجزيرة التي تعدها جزءًا من أراضيها.

وفي مقابلة الأحد الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه مستعد للتدخّل عسكريًا في حال لجأت الصين إلى القوة لتغيير الوضع القائم في تايوان، في تصريح شكل انحرافًا جديدًا عن استراتيجية الغموض الأميركية حيال الجزيرة، لكن البيت الأبيض أكد من جديد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان «لم تتغير».

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن «وانغ»، اتهم الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع بلينكن بأنها «ترسل إشارات خاطئة وخطيرة للغاية» لتشجيع تايوان على الاستقلال.

«إعادة توحيد سلمية» مع تايوان

وأضافت أن وانغ أبلغ بلينكن أن الصين ترغب في «إعادة توحيد سلمية» مع تايوان، وحذر من أنه «كلما زادت أنشطة تايوان الاستقلالية، قل احتمال التوصل إلى حل سلمي».

وقال المسؤول الأميركي إن بلينكن أكد لوانغ أنه «لم يطرأ أي تغيير» على سياسة الولايات المتحدة التي تعترف فقط ببكين، وأعرب عن معارضته «للتغييرات الأحادية الجانب للوضع الراهن» من قبل أي من الجانبين.

وفي دليل على التهدئة، التقى الوزير الصيني في نيويورك، المبعوث الأميركي للمناخ وزير الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكين علقت التنسيق مع واشنطن في هذا المجال، ردًا على زيارة بيلوسي لتايوان.