الصين تدعو من الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا إلى عدم «مفاقمة» النزاع

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما «يتفاقم»، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية»، داعيًا إلى إيجاد «حل سلمي»، بحسب «فرانس برس».

مقاربة أوروبية جديدة مع روسيا

وفي سياق متصل دعا زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية، غوزيبي كونتي، أمس الجمعة، إلى مقاربة أوروبية جديدة مع روسيا دون تغيير العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، لكن مع أهمية فتح طريق لمفاوضات سلام.

وقال كونتي، فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية «اتبعنا واشنطن ولندن، لكننا افتقرنا إلى استراتيجية أوروبية، إلى رؤية الاتحاد الأوروبي»، حسب تصريحات إذاعية الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالي «آكي».

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وتابع رئيس الوزراء الإيطالي السابق: «أيدنا المساعدات العسكرية، لكن ليس من أحد يمد يد المساعدة لمفاوضات السلام.. علينا أن ندفع الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار». وأكمل: «يجب أن نبقي على العقوبات من حيث المبدأ، لكننا بحاجة إلى مفاوضات سلام، فهي السبيل الوحيد للخروج.. من الواضح أن روسيا تتحرك في إطار منطق يجب فهمه وليس تبريره».

استفتاء على ضم مناطق خاضعة لسيطرة الكرملين

تصوت مناطق خاضعة لسيطرة الكرملين في شرق وجنوب أوكرانيا لليوم الثاني اليوم السبت، على ضمها إلى روسيا، في استفتاء وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه «صوري». وبدأ الجمعة الاستفتاء بشأن إن كان يتعين على روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، ليزيد المخاطر بعد سبعة أشهر من الغزو الذي أطلقته موسكو.

وتزامنًا مع بدء التصويت، كشف مسؤولون من الأمم المتحدة وأوكرانيا عما وصفوها بأدلة إضافية على «جرائم حرب» ارتكبتها القوات الروسية تمثلت بعمليات إعدام وتعذيب، وفق وكالة «فرانس برس». وقال بايدن إن «الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي». وأضاف: «سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لتحميل روسيا ثمنً اقتصاديًا إضافيًا سريعًا وباهظًا».

«ينبغي احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول»

كما قوبلت الخطوة برد فعل من بكين، أقرب حليفة لموسكو منذ بدأت الحرب في فبراير. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات وجهها إلى نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، «ينبغي احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول».

بدورها، أعلنت القوات الأوكرانية أنها تستعيد أراضٍ من الانفصاليين المدعومين من موسكو في المناطق ذاتها التي تسعى روسيا لضمها. ويجري الاستفتاء في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في دونيتسك ولوغانسك شرقًا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبًا.

وينتقل منظمو الاستفتاء في هذه المناطق من منزل لآخر لجمع أصوات السكان. وستفتح مراكز الاقتراع الثلاثاء ليتمكن السكان الذين لم يسلموا بطاقات اقتراعهم خلال الأيام الثلاثة من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير. ويمكن التصويت أيضًا في مبنى في موسكو يمثل منطقة دونيتسك الانفصالية.