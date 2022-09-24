«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، السبت، أن إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة «أرتيميس 1»، لن يحصل الثلاثاء، كما كان مقررًا بسبب تشكل عاصفة.

وتحت تهديد العاصفة الاستوائية «يان» الموجودة حاليًا في جنوب جامايكا، على وكالة «ناسا» التحضير لإعادة الصاروخ إلى موقعه الأساسي في مبنى التجميع، وفق «فرانس برس».

توقعات باشتداد حدة العاصفة

ويتوقع أن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة وتتجه صعودًا نحو خليج المكسيك مرورًا بفلوريدا، حيث مركز كينيدي الفضائي الذي من المقرر أن ينطلق منه الصاروخ.

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأربعاء الماضي، أنها اختبرت بنجاح عملية تزويد صاروخها الجديد بالوقود، بعد أن تسببت مشكلات فنية قبل أسابيع بفشل محاولتين لإطلاق المركبة العملاقة باتجاه القمر.

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وقالت مديرة إطلاق برنامج «أرتيميس 1» الأميركي للعودة إلى القمر تشارلي بلاكويل تومسون إن «كل الأهداف التي وضعناها تمكنا من تحقيقها اليوم»، وفق «فرانس برس».

اختبار كبسولة «أوريون» غير المأهولة

وتأمل المهمة غير المأهولة في اختبار صاروخ «إس إل إس» الجديد المكون من 30 طبقة، بالإضافة إلى كبسولة «أوريون» غير المأهولة على رأسها، استعدادا لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلًا.

وفشلت آخر محاولة لإطلاق أقوى صاروخ تابع لـ«ناسا» حتى الآن، في أوائل سبتمبر بسبب تسرب وقود مبرد - هيدروجين سائل وأكسجين - كان يتم ضخه في خزانات الصاروخ.

وأجريت إصلاحات للصاروخ، شملت، الأربعاء، اختبار ملء تلك الخزانات مرة أخرى. ورغم اكتشاف تسرب صغير للهيدروجين أثناء الاختبار، تمكن مهندسو «ناسا» من السيطرة عليه.