بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على الفارين أو رافضي القتال

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليًا.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وقع أيضًا، السبت، قانونًا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد العناصر للقتال في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

ورصدت «فرانس برس»، الخميس، مغادرة عدد من الروس بلادهم بشكل مكثف مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، فيما قالت موسكو إن عشرة آلاف شخص تطوعوا للتعبئة العسكرية.

روسيا: استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط

وقالت السلطات الروسية إنه سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، لكن عديد الروس يخشون تعبئة أوسع بكثير.

من جهته، اعتبر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن التقارير عن نزوح جماعي للروس مبالغ فيها إلى حد كبير.

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غير أن الرحلات الجوية من روسيا التي باتت محدودة للغاية ومكلفة منذ فرض العقوبات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا، محجوزة بالكامل في الأيام المقبلة لكل الوجهات التي لا تزال متاحة تقريبصا.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة الأرمينية في يونيو، وصل نحو 40 ألف روسي إلى البلاد منذ بدء غزو أوكرانيا. ووصل جورجيا المجاورة 50 ألف روسي خلال الفترة نفسها، وفق أرقام رسمية.

أوروبا يجب أن تفتح أبوابها أمام الروس

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، السبت، إن أوروبا يجب أن تفتح أبوابها أمام الروس الهاربين من التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سابقًا هذا الأسبوع. وطالب ميشال أوروبا بإظهار «انفتاح لهؤلاء الذين لا يريدون للكرملين أن يستغلهم» بحسب ما أورده موقع «بوليتكو».

وجاء كلام ميشال بعد كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتأتي قبيل اجتماع مهم للمبعوثين الأوروبيين (الإثنين)، وفق وكالة «يورو نيوز».

وقال ميشال: «مبدئيًا، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستضيف هؤلاء الذين يخاطرون بسبب آرائهم السياسية.. إذا كان هناك في روسيا أشخاص معرضون للخطر بسبب آرائهم السياسية، لأنهم لا يريدون اللحاق بقرار الكرملين المجنون إعلان هذه الحرب في أوكرانيا، فيجب علينا أن ننظر في هذا الأمر».