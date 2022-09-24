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روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 04:01 مساء
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025
عرض عسكري في عيد النصر بروسيا, 9 مايو 2022. (أ ف ب)
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قال مصدر مطلع على حسابات وزارة المالية الروسية لوكالة «رويترز»، إن موسكو تعتزم إنفاق 34 تريليون روبل «600 مليار دولار»، إجمالًا على الدفاع الوطني والأمن وإنفاذ القانون بين العامين 2022 و2025؛ بموجب أحدث خطة إنفاق للبلاد.

وتشن روسيا حملة عسكرية مكلفة في أوكرانيا، وبسببها أعلنت هذا الأسبوع تعبئة 300 ألف جندي آخرين.

18.5 تريليون روبل للدفاع الوطني
وطبقًا لأحدث الأرقام؛ ستنفق روسيا ما إجماليه 18.5 تريليون روبل بين العامين 2022 و2025 على الدفاع الوطني، منها 4.7 تريليون روبل هذا العام.

وفي السابق، كانت روسيا تعتزم إنفاق 3.5 تريليون روبل على الدفاع الوطني هذا العام، من إجمالي 10.9 تريليون روبل في الفترة من 2022 و2024.

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وما زال إنفاق العام الحالي على الأمن وإنفاذ القانون كما كان مخططًا له، وهو 2.8 تريليون روبل.

وكان الإنفاق السابق على الأمن وإنفاذ القانون 8.7 تريليون روبل للفترة من 2022 إلى 2024، مقابل 15.6 تريليون روبل مزمع إنفاقها في الفترة من 2022 إلى 2025.

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