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طهران تعرب عن أسفها لقرار كييف خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 03:41 مساء
طهران تعرب عن أسفها لقرار كييف خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي, 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعربت إيران عن أسفها لقرار أوكرانيا خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها.

ونصح الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أوكرانيا، السبت، بعدم «التأثر بأطراف خارجية تبحث عن تدمير العلاقات بين كييف وطهران»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأشار إلى «الحيادية الواضحة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال النزاع بين أوكرانيا وروسيا»، وفق وكالة «روسيا اليوم».

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وشدد  كنعاني على «معارضة إيران للحرب، وضرورة التوصل لتسوية سياسية للخلافات بعيدا عن العنف»، معتبرا أن «اللقاءات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والأوكراني خلال الأشهر الماضية كانت من أجل المساعدة في حل الأزمة».

خفض التمثيل الإيراني في أوكرانيا
ويأتي كلام كنعاني، بعدما قررت كييف خفض التمثيل الإيراني لديها، وتجريد سفير طهران لديها من اعتماده إثر تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة.

وأعلنت أوكرانيا في الأيام الماضية إسقاط عدة طائرات مسيرة من صناعة إيرانية، ولكن مسؤولين عسكريين قالوا أيضاً إن تلك الطائرات ألحقت ضرراً ملموساً بالجيش الأوكراني في منطقة خاركيف، فيما تنفي طهران تزويد روسيا بتلك الطائرات.

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